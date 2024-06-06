吸引學子就讀 金門大學提供優渥獎學金搭配「微留學」平台

面對少子化，各大學招生競爭激烈，國立金門大學為鼓勵全國優秀學子跨海就讀，設計一系列多元獎助學金與跳島學習機制，包括每年提供入籍學子就學津貼1萬元與交通劵4千元的補助 ，塑造出一個有別於傳統學習的獨特「微留學」場域平台，讓來金學子能安心就讀。

金大表示，該校有4個學院、17個學系、13個碩士班、2個產學博士班學位學程，提供由學士到博士的多元課程選擇，並設有獎助學金可供申請，協助學子在金擘劃各項學習活動。金大校長陳建民表示，該校是國內最年輕的綜合型大學，設備新穎、設施完善，除課內活動外，各項社團活動、業界實習和職涯輔導等規畫也彼此串連搭配，提供不一樣的島嶼求學生活體驗。

金大也表示，為提供學生安心的求學環境，設計了一系列多元的入學獎學金，讓學子可依類別申請，減輕經濟負擔。此外，金門縣政府每年更提供入籍學子就學津貼1萬元與交通劵4千元的補助，入籍就讀滿1年後即可比照居民福利領購家戶配酒。校方指出，今年度所設計的申請入學獎勵金包含納入採計1至4科目的不同選擇，範疇由滿級分到均標的多元層級，金額由12萬到450萬之間不等，能符合考生的實際狀況，協助學子們實現人生理想。

此外，金大也設有跳島學習機制，就讀學子可以選擇一學期或一學年東返台灣本島、西進大陸高校、南向東南亞姊妹校、北赴日韓名校進行異地交換學習。此外，也在歐、美各國維繫交換往來的學術單位，塑造一個立足金門、望眼東亞、前進世界的學習平台。

金大畢業、目前服務於台鐵公司的褚邑安表示，他在就學期間就立定志向，而學校也提供完善場域設施，老師們都具備專業學術涵養，讓他能安心、靜心的思考人生方向與進行學習規畫，畢業後立即順利考進台鐵，迄今6年已歷練列車長、副站長、調度員、營運安全處控制員等職。