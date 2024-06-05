考生注意！113分科測驗7月中登場　明起開放報名

113學年升大學分科測驗將於7月12日至7月13日舉行，大考中心今天表示，明起6月6日至6月18日開放考生報名並繳費，若未於期限內完成繳費則視為未完成報名手續，逾時不候。參與分科測驗的考生，屆時可持成績參與113學年最後一個大型升大學管道「分發入學」。

大考中心表示，6月6日至6月18日開放考生報名並繳費，臨櫃或轉帳時間於6月6日至6月18日下午3時30分止；ATM或網路繳費則至6月18日夜間12時止；便利超商繳費則只限個別報名考生使用，且截止日期提早3天，只到6月15日止晚間12時。

大考中心指出，高中三年級應屆畢業學生，已取得畢業證書或具同等學力，僅可由就讀學校集體報名或個別報名，擇一辦理；高中非應屆畢業生，則可委託經政府立案且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼的補習班報名。

大考中心提醒，報名期間內，集體報名考生於集體報名單位檔案傳輸完成後，即可於本會大學入學考試中心網站「113 分科測驗試務專區」，查詢報名處理情形與檢視報名資料，若檢視報名資料發現有誤，需由集體報名單位上網更正。個別報名考生，若檢視報名資料發現有誤，則自行於報名期間補正。

另外，若為身心障礙或重大傷病考生可申請應考服務，分為一般項目、輔具項目及特殊項目，符合服務對象的考生一律使用網路申請。受理期間為6月6日至6月18日。考生可請至大考中心網站「113分科測驗試務專區」於「報名系統」中「特殊應考服務需求欄」填寫所需必要協助或安排。

分科測驗共考7科，考試測驗時間為今年7月12日至7月13日，第一天考物理、化學、數學甲、生物等考科；第二天為歷史、地理、公民與社會 ；分科測驗各科考試時間均為80分鐘。