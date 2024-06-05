考生注意！分科測驗7月12、13日舉行 這日起開放報名繳費

113學年分科測驗將於7月12日至7月13日舉行，6月6日起至6月18日受理報名和繳費，低收入戶考生報名費全免，中低收入戶考生減免報名費60%。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，高三應屆畢業學生已取得畢業證書或具同等學力者，可由就讀學校集體報名或個別報名分科測驗；高中非應屆畢業生或具同等學力者，可委託經政府立案且已獲大考中心發給代碼的補習班報名。

113學年分科測驗將於7月12日至7月13日舉行，6月6日起至6月18日受理報名和繳費，低收入戶考生報名費全免，中低收入戶考生減免報名費60%，未於期限內完成報名及繳費者，視為未完成報名，不得參加考試。

分科測驗第1天考物理、化學、數學甲、生物，第2天考歷史、地理、公民與社會，各科考試時間均為80分鐘；分科測驗成績採級分制，各科最高為60級分。

大考中心提醒，集體報名考生於集體報名單位檔案傳輸完成後，即可於大考中心網站查詢報名處理情形與檢視報名資料，若發現資料有誤，請由集體報名單位更正，個別報名考生若檢視報名資料發現有誤，請於報名期間自行補正。