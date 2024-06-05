113申請入學明起登記志願序 4.5萬名學生符合資格

113升大學申請入學第二階段甄選日前陸續由各大學公告結果，大學甄選入學委員會今表示，經各大學錄取的正、備取生，明天起至6月7日，上午9時起至下午9時止，可至大學甄選入學委員會網站（https://www.cac.edu.tw/）完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。

甄選會表示，今年有資格登記的學生數共4萬5176人，各大學提供5萬5502個招生名額，總報名人數7萬8187人。凡未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

甄選會指出，113學年度「離島地區及原住民籍高級中等學校應屆畢業生升學國立師範及教育大學聯合保送甄試」錄取生及「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試」錄取生，亦須同時與「申請入學」錄取生於登記期間內完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。

錄取生登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）後4碼」及「考生個人密碼」等三項證號暨網頁上顯示之驗證號碼登入系統。

甄選會也提醒考生，錄取生無論僅錄取單一校系或多個校系，均須於規定期間內，上網完成就讀志願序登記，否則視同放棄錄取資格，不予分發。申請入學錄取生若同時經大學「繁星推薦」第八類學群錄取者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

再者，甄選會也表示，申請入學錄取生若同時經國立台北教育大學音樂學系、國立台北藝術大學音樂學系及美術學系錄取並完成報到者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。統一分發結果預定於6月13日上午9時起在大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。