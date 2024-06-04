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善用網路與同學勤互動 彰化女中陳毓捷錄取台大醫科

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化女中畢業生陳毓捷錄取台大醫學系。圖／彰女提供
彰化女中畢業生陳毓捷錄取台大醫學系。圖／彰女提供

國立彰化女中3年15班畢業生陳毓捷申請錄取台大醫學系，家裡沒辦法讓她課外補習、請家教，她卻善用網路及圖書館免費資源學習，她還認為與同學保持良好互動，是她學習歷程上，很重要的動力。對於未來，她希望將來能當上台大醫院主治醫師。

彰化女中昨天舉行畢業典禮，在517名畢業生中，除了考取台大醫學系的陳毓捷最受矚目外，3年12班的劉芷廷榮獲總統教育獎奮發向上獎，則是受到最多感動。

如願考上台大醫學系，她除了感謝師長、父母外，感謝最多的卻是要好的同學。她說，這位同學也考上台大，她們常常互相提問、反饋，還約定若自己沒考上國立大學醫學系，就要請對方吃飯，「為了不要請她吃很貴的東西，我非常努力的讀書」，雖然已達成目標，但她強調「還是會請同學吃飯。」

陳毓捷在大學學測的國文科及英文科都拿了滿級分，並考上台大醫學系。但她表示，課外學習上雖資源較少，不過在這樣的環境下，反而培養她利用網路課程、圖書館等免費資源來學習，經過自己摸索，這些資料在記憶上反而更加深刻。

彰化女中校長陳香妘說，陳毓捷會靠自學從小在網路資源，在學測考到很高分數，同時在校3年更參與志工隊，對於學習有加分，很為她高興；另榮獲總統教育獎奮發向上獎的劉芷廷，從小就罹患聽障，但她還是不放棄自己，克服障礙，努力上進，尤其令人佩服。

劉芷廷克服學習障礙也有別有心得，她說，考試不滿意時，就會換個角度去想，不要一直受限在負面思考，自己就會去想，要怎麼考得更好。

彰化女中畢業生劉芷廷榮獲總統教育獎奮發向上獎。圖／彰女提供
彰化女中畢業生劉芷廷榮獲總統教育獎奮發向上獎。圖／彰女提供

台大醫院 彰化 醫學

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