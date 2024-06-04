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普悠瑪事故受傷感恩醫護 翁芷瑄第1志願上醫學系

中央社／ 台東縣4日電

2018年普悠瑪列車出軌事故造成18死215人輕重傷，翁芷瑄當時搭乘此班列車受傷，腰椎骨折住院，康復出院立志從醫助人；翁芷瑄今年從台東女中畢業，順利錄取陽明交大醫學系。

翁芷瑄表示，當時她就讀卑南國中，同行的3名同學、2名老師及導遊不幸罹難；事故後她雖被送醫治療，但因傷勢不好處理，被轉診、退診多次，最後在台北振興醫院醫師吳孟庭協助下完成手術，住院期間醫護人員及親友關愛、照顧，幫助她逐漸康復，「當時就立志念醫學系，成為有能力幫助他人的醫師」。

事故造成心理陰影，翁芷瑄說：「坐火車還是會怕。」因為腰椎骨折，手術後打鋼釘支撐，一直不太能夠有彎腰的動作，至今仍須每半年回診。

「感謝親友、醫護們一路以來的協助與陪伴」。大學申請入學昨天放榜，翁芷瑄錄取第1志願陽明交大醫學系，她的主治醫師吳孟庭也提供許多建議，翁芷瑄希望將來學成後能到振興醫院服務，回饋醫院給予的幫助。

醫學 醫師 陽明交大

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