普悠瑪事故受傷感恩醫護 翁芷瑄第1志願上醫學系
2018年普悠瑪列車出軌事故造成18死215人輕重傷，翁芷瑄當時搭乘此班列車受傷，腰椎骨折住院，康復出院立志從醫助人；翁芷瑄今年從台東女中畢業，順利錄取陽明交大醫學系。
翁芷瑄表示，當時她就讀卑南國中，同行的3名同學、2名老師及導遊不幸罹難；事故後她雖被送醫治療，但因傷勢不好處理，被轉診、退診多次，最後在台北振興醫院醫師吳孟庭協助下完成手術，住院期間醫護人員及親友關愛、照顧，幫助她逐漸康復，「當時就立志念醫學系，成為有能力幫助他人的醫師」。
事故造成心理陰影，翁芷瑄說：「坐火車還是會怕。」因為腰椎骨折，手術後打鋼釘支撐，一直不太能夠有彎腰的動作，至今仍須每半年回診。
「感謝親友、醫護們一路以來的協助與陪伴」。大學申請入學昨天放榜，翁芷瑄錄取第1志願陽明交大醫學系，她的主治醫師吳孟庭也提供許多建議，翁芷瑄希望將來學成後能到振興醫院服務，回饋醫院給予的幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言