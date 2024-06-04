大榮中學周昀融獲全國獎 特殊選才錄取虎尾科大

大榮中學飛機修護科學生周昀融，在校專研電子資訊多次參賽獲獎，今年獲選教育部112年度全國技藝教育優良人員獎，並以「特殊選才」錄取國立虎尾科技大學機械設計與工程系。

周昀融說，因為科主任的信任與老師何昇輝和蘇姮鈺的栽培指導，在校期間不斷鼓勵他參加各項校外競賽，在高職三年學習到機械理論與設計製造、飛機維修等技能，以及團隊合作、解決事情的能力。

大榮中學今天發布新聞稿指出，周昀融就讀大榮中學期間，與同學共同製作「醫療用的偵測步伐器」，參加112年醫療創意競賽，榮獲全國高中組金牌，也代表台灣出國參加比賽，增添自身信心與學習決心。

校方表示，周昀融今年以「特殊選才」錄取國立虎尾科技大學機械設計與工程系，他從小展現對電子資訊的天賦，一直堅持並發掘自己的興趣和專長，他得獎與錄取國立科大全校師生與有榮焉。

周昀融說，在明華國中就學時，導師簡妙津知道他不喜歡安靜讀書，但對電子資訊科技方面有興趣，當時就鼓勵參加國中技藝課程，讓他以「做中學、學中做」學到許多實用的技能和知識，也確定朝向高職方向與目標前進。

大榮中學校長張簡助立表示，大榮中學推動各科跨領域學習，並培訓學生專長，協助考取多張勞動部各職類技術士證照，同時提供學生業界參訪與實習的就業機會。

張簡助立說，周昀融得獎正是「國中技藝教育」銜接「高職技職教育」最好的榜樣，在大榮中學的培育下，除了在校考取多張飛機修護職類證照外，他經由各種技藝競賽發揮精益求精、切磋共學的精神不斷創新，並在各項競賽中發光發熱。