繁星就奪台大醫學系榜首 屏東高中他沒補習「校排第一」親揭面試技巧

國立屏東高中三年級田祐僖興趣廣泛多元，從小就喜歡看地球儀，認識世界各國，高二獲選國際地理奧林匹亞國手，也曾赴日本參加科展，繁星錄取台大醫學系並成為榜首，表現不輸都會區學生，他說，做好時間管理，重要的、急迫性高的先做，喜歡閱讀課外書，題材不拘，從文字中體會人生。

田祐僖除了繁星錄取台大醫學系榜首，他在個人申請部分，錄取成功大學醫學系、高雄醫學大學醫學系及台北醫學大學醫學系，表現亮眼，他決定念台大醫學系。

田祐僖說，選擇念醫學系，媽媽跟阿姨在醫院工作，希望當醫生幫助更多人，醫學系出路較廣，可以選擇在大醫院或診所服務，也可以選擇研究或臨床，科別選擇影響不同生活型態，此階段的他，還沒有辦法知道自己志向、對哪種生活型態有興趣，趁年輕多元發展。

田祐僖是屏中數理資優班，國中補過英文，高中時期沒補習，學業成績是校排第一，成績優異，他也跨領域發展，地科能力競賽全國三等獎、科展最佳鄉土教材獎、地理奧林匹亞國手，高一過英檢高級。

田祐僖待人懇切，他說，很喜歡閱讀，「閱讀文字很有趣，可以體會不同的人、故事、情感表現」，在時間規畫上，重要的、急迫的事會先做，剩餘的時間多看書充實自己，平常運動喜歡打桌球。

田祐僖說，台大醫科繁星面試，他在兩場團體面試抽中角色是醫院院長、基金會主席，要主持會議，「可能是因為運氣好抽中領導者角色讓教授印象深刻」，放榜時看到自己名字在第一個感到意外，原以為自己不會正取。他也給未來參加醫科面試學弟妹建議，把自己知道內容誠實講出來。

屏中數理資優班導師黃文榮說，學生表現就是留縣升學最好印證，減少通勤時間，教育部、縣府留縣升學獎學金，給學生最好照顧。