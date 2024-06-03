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申請入學放榜！嘉中14人上台大 她擊敗六都名校奪台大醫學系榜首

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義高中科學班蘇玥儒（左）是台大醫學系個人申請入學榜首。圖／嘉義高中提供
嘉義高中科學班蘇玥儒（左）是台大醫學系個人申請入學榜首。圖／嘉義高中提供

台灣大學個人申請入學今放榜，嘉義高中共14人錄取，科學班蘇玥儒打敗六都名校學生，成為醫學系榜首。蘇玥儒說，在參加嘉基醫院阿里山的山地醫療活動後，看見醫者如何近距離照顧病患並給予安定感，因此渴望從醫，感謝嘉中提供很多資源，讓她知道要往什麼方向準備。

嘉中指出，醫學系榜首為科學班蘇玥儒；電機系有陳沅宏、賴竑斌；資工系陳五學、林冠辰；法律系林奐宇，另外物理系、材料系、政治系、地理系等合計14名學生申請錄取台大，另再加上繁星、特選與希望入學6名學生，現已有20人成為台大新鮮人。

嘉中科學班導師謝閔豐表示，蘇玥儒不僅數理能力優異，對班級的事務也能積極參與，時常看到她幫忙同學課業，是老師們的最佳助手。

謝閔豐也說，陳道勤、陳五學、李杰駿等同班7、8名同學常在放學後留下來，在學校自修室一起讀書、也一起打球、看電影等休閒活動，最後分別考上台大材料、資工、物理等理想學校。

另，語資班林奐宇錄取台大法律系財金法學組，同時申請錄取國外西雅圖華盛頓大學、加州大學聖地牙哥分校、加州大學戴維斯分校 與澳洲墨爾本皇家理工大學。

校長陳元泰說，隨著半導體熱潮，學生對電機資工相關領域更感興趣，也反映在學生的選擇，校方非常尊重孩子們的選擇，且除語文資優班多名學生錄取政治、法律相關科系，及科學班學生錄取醫學系、電機資工相關科系外，普通班學生也錄取台大生命科學、昆蟲、地理環境資源等學系，代表著嘉中對每個班級都妥善的照顧。

台灣大學個人申請入學今放榜，嘉義高中共14人錄取。圖／嘉義高中提供
台灣大學個人申請入學今放榜，嘉義高中共14人錄取。圖／嘉義高中提供
台灣大學個人申請入學今放榜，嘉義高中共14人錄取。圖／嘉義高中提供
台灣大學個人申請入學今放榜，嘉義高中共14人錄取。圖／嘉義高中提供

台大 申請入學 科系 醫學

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