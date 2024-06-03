屏中張恩愷克服逆境打工貼補家用 錄取陽明交大牙醫系

大學繁星、申請入學陸續放榜，屏東高中三年級張恩愷，家境辛苦，從小生活單親家庭，父母親離異，由母親一手拉拔長大，媽媽擔任照服員，家中每月付房租，張恩愷從小幫忙媽媽工作，高中時曾到補習班打工貼補家用，他克服逆境，大學錄取陽明交通大學牙醫系，日後希望能減輕家中經濟負擔，也能與畫畫興趣相結合，翻轉人生。

張恩愷是屏東高中數理資優班，是老師眼中用功念書學生，張恩愷除錄取陽明交通大學牙醫系，他也錄取台大藥學系、陽明交通大學藥學系、成大藥學系與中國醫藥大學藥學系。

張恩愷感謝媽媽照顧陪伴，家中經濟負擔由媽媽一肩扛起，收入僅能勉強維持基本生活開銷，他為不讓母親擔心，高中時他曾到補習班打工，貼補家用，也向校內各處室與校外社福機構申請獎學金，他最後選擇念陽明交通大學牙醫系，也能與畫畫興趣相結合。

面對家中逆境，張恩愷說，一開始會認為「為什麼我跟別人不一樣？為什麼別人都有父親，我為什麼沒有？為什麼我要比別人多思考多承擔那麼多事情？」隨著慢慢長大，他漸漸發現經歷這些，會別人更成熟，更懂得思考，也珍惜自己擁有一切，「這不算是困境，反而是另一種機會，不一樣的環境，成就不一樣的自己」。

分享學習方法，張恩愷說，平常會用讀書管理軟體安排讀書計畫，從中檢視每個科目花費時間，自己的成長是什麼，「安排讀書計畫很重要，了解自己有沒有穩定走在進度中，吸收學習知識」，他每天從九如鄉搭公車到校，利用搭公車時間念書，背英文單字，善用時間管理。