繁星推甄放榜／溪湖高中學生錄取牙醫系 立志照顧身障者

繁星推甄醫學系陸續放榜，國立溪湖高中確定有三名學生錄取醫學相關科系，「平」歷年來最佳紀錄，其中錄取中山牙醫系的陳顥明課後和假日回家幫忙種木瓜，抽空閱讀醫學書籍，調整學醫目標，期許自己日後為身障者和教養機構院生治療牙齒，實踐懸壺濟世的理想。

國立溪高學生陳顥明、陳津鋐、高翊芸，分別錄取中山牙醫系、高醫醫學系、中國醫大中醫系，他們的班導師韋裕霖4年前也帶出三名學生考上醫學相關科系。韋裕霖今表示，必須培養學生吃苦能力，鼓勵投稿小論文競賽、報名英語或科學競賽，平時累積經驗較能從容面對大考壓力。

陳顥明家住埤頭鄉，從小看到家鄉長者缺乏口腔保健常識，發生嚴重蛀牙、嚼檳榔而口腔病變等狀況，他原本立志考上牙醫系，畢業後返鄉執業，但讀溪高三年期間從醫學書籍讀到身障者口腔保健和治療的困難，他說，日後將為身障者治療牙齒，減輕弱勢族群無法自行清潔口腔衍生疾病的痛苦。

陳津鈜表示，有一次觀摩醫師居家服務，提供精緻貼心醫療給行動不便的長者，他很感動，加倍用功讀書希望畢業後回芳苑鄉行醫力。高翊芸因先前一次全身過敏，被一位中醫師悉心診療，痊癒後高翊芸感受傳統醫學神奇療效，決定攻讀中醫也學西醫，成為「未病先防，已病防變」的中醫師。

班導師韋裕霖說，陳顥明等三名學生學醫出發點都不是收入，陳顥明回家要幫忙種木瓜，農村子弟格外體會弱勢族群的辛苦，陳津鈜出身公務員家庭，高翊芸都會主動幫助同學，都有溫暖的心。

校長李明昭表示，溪高是社區型高中，學生入學成績不高，經過三年學習和老師用心教導，升學成績超出預期，他感謝行政和教學的團隊合作無間，帶起每一名溪高的孩子。