申請入學放榜／國、高中都拿全校第一 雙胞胎姐妹申請入學還是榜首

大學申請入學放榜，雲林正心中學有3名學生錄取醫學系，高子蕎繼繁星錄取台大醫學系再錄取三所醫學系，其中北醫醫學系更是榜首，張芷芸則是兩所醫學系榜首，另外，高子蕎的雙胞胎妹妹高子璨也錄取台北教育大學兒童英語教育學系及台中教育大學英語系的榜首，兩姐妹都是榜首，成為學校佳話。

正心中學表示，高子蕎繁星申請錄取台大醫學系，申請入學同時錄取成功大學醫學系、北醫醫學系榜首、長庚大學醫學系，她就讀美術班，另有舞蹈專長，在校六年沒拿過第二名，她已確定就讀台大醫學系。

張芷芸申請入學錄取成功大學醫學系公費、中國醫藥大學中醫系乙組均獲榜首，她從小學習圍棋也已拿到五段的成績，在邏輯與表達均展現絕佳能力；張又文錄取中山醫學大學醫學系。