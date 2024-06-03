大學申請入學放榜／台中女中55人上台大 2學生同窗10年

大學申請入學放榜，台中女中錄取台大52人（含繁星第八類1人），若再加計先前已繁星錄取的3人，總計錄取台大55人。其中，醫學系34人次，台大醫5人。考上台大的陳奕妡、呂維軒兩人從小學到高中同窗10年，學業和生活上相互鼓勵，未來也要共同邁向醫學之路，成為難得佳話。

陳奕妡、呂維軒說，他們從育仁小學、曉明女中國中部到台中女中都同校，除了國中沒同班，小學和女中都同班，且雙方的家長都熟識，且有好交情。

他們說，他們除了會互借筆記，也都喜愛打網球，並一起參加全中運網球雙打。另外，他們也一起參加化學能力競賽、一起做科展，成為彼此的好伙伴。

陳奕妡說，呂維軒有次參加科學營，看她徹夜製作作品，做事非常有毅力。呂維軒則稱讚陳奕妡有著好人緣，和她在一起感覺自己也變得開朗。

台中女中今年為有志考醫科的學生組成「醫科讀書會」還有3位老師加入，學生們有問題可以立即詢問，老師立即解答，大家一起分享，尤其是在「生物跑檯」上能獲得更多經驗，在面試時拿到好成績。