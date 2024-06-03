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申請入學放榜／中一中上台大電機大幅增 校長：黃仁勳效應

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中一中今年有14名學生以申請入學進入台大電機系，比去年僅5人大幅成長。校長林隆諺認為，這是台積電、黃仁勳效應發酵。記者黃寅／攝影
台中一中今年有14名學生以申請入學進入台大電機系，比去年僅5人大幅成長。校長林隆諺認為，這是台積電、黃仁勳效應發酵。記者黃寅／攝影

台中一中今年有14名學生以申請入學（含繁星和奧林匹亞競賽保送各1）進入台大電機系，比去年僅5人大幅成長。校長林隆諺認為，這是台積電、黃仁勳效應發酵！

林隆諺說，去年開始，台積電護國神山的消息不斷出來，股價也不斷創新高，加上黃仁勳這幾天在台灣的Tour都引起很大的風潮。所以，今年該校申請入學台大電機系的學生由去年的5人大幅成長為14人，占了台大電機錄取人數10分之一；預期後面的分科測驗，還會有更多電機相關升學人數跑出來。

他說，另也有考上牙醫的學生，寧選擇清大電機就讀。這就像新冠肺炎流行期間，學讀醫學系的學生增加一樣，顯示熱門新聞與學生升學選擇有著相關性。

另則是，台積電的收入、黃仁勳的成就與醫師相比，也有過之而不及，也是部分因素。

台中一中今年的申請入學成績揭曉，個人申請正取人數59人、所有管道錄取人數71(含8奧匹、1科展、2繁星、1特殊選才)、醫學系7人(含1繁星，1奧匹)、電機系14人。

台大 台積電 申請入學

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