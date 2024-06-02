114學年大考暫定日期公告 學測1月18日至1月20日舉行

醫學系、牙醫系是很多台灣高中生的第一志願。最近一位網友在PTT分享，去年鄰居家的姐姐因學測失利，轉戰指考後考上北醫藥學，目前也讀得很開心。原PO認為，藥學的出路比獸醫、生科、心理等三類其他科系廣...

2024-05-16 13:22