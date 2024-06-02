114學年大考暫定日期公告 學測1月18日至1月20日舉行
大學入學考試中心公告114學年高中英聽、學測、分科測驗等各項考試暫定日期，其中學測依例於農曆春節前辦理，規劃民國114年1月18日至20日舉行。
大學入學考試中心日前公布訊息指出，依教育部今年3月14日召開的「114學年度大學各類招生考試重要日程安排協調會議」決議，大考中心公布114學年各項考試暫定報名及考試日期，114學年考試簡章暫定113年8月6日上網公告與發售，實際報名及考試日期依考試簡章所定為準。
大考中心表示，114學年高中英語聽力測驗依例於學期中辦理，第1次考試暫定今年10月19日、第2次考試暫定今年12月14日舉行，考生可自由選考，2次考試皆參加者，成績可擇優使用。
114學年學科能力測驗依例於農曆春節前辦理，分為3天施測，暫定114年1月18日至20日舉行，暫定今年10月29日至11月12日受理報名。
大考中心提到，114學年分科測驗則於暑假辦理，分為2天施測，暫定114年7月11日、12日舉行，暫定114年6月5日至17日受理報名。
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