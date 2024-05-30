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區桂芝：自主學習是失效的學習 應暫緩108課綱實施

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教文會今日召開「高級中等教育修法暨108課綱實施檢討」公聽會，北一女中國文教師區桂芝出席。記者李芯／攝影
立法院教文會今日召開「高級中等教育修法暨108課綱實施檢討」公聽會，北一女中國文教師區桂芝出席。記者李芯／攝影

立法院教育及文化委員會今日召開公聽會檢討108課綱的實施，北一女中國文教師區桂芝認為，現行課綱沒有考慮教學現場問題，自主學習多半是「失效的學習」，應立即停止實施。

立法院教文會今日召開「高級中等教育修法暨108課綱實施檢討」公聽會，區桂芝批評，現行課綱是不顧人間疾苦，沒有考慮教學現場問題。她提及學習歷程檔案的不公平，且加重學生壓力，目前高一學生身心失衡情況愈來愈多，高二學生為兼顧社團與課業嚴重熬夜、睡眠不足，高三更是直面升學壓力。

108課綱的特色之一為彈性學習，但區桂芝認為所謂自主學習、微課程多半是「失效的學習」，許多學生摸不出方向就放棄，隨便交報告、應付了事，學習如蜻蜓點水無法深化。校訂必修課程學測不考，不顧升學事實、強調跨科合作，硬性規定的結果就是造假。

北一女中物理教師簡麗賢則表示，非常認同探究與實作的實施，但台灣有都會學校、偏鄉學校，希望能更加務實傾聽更多老師的意見，看見不同學校、地區的情況。

區桂芝指出，108課綱沒有理由不能停止，在每個學科上都看到無可挽救的錯誤。當年98課綱以一紙行政命令暫緩實施，她盼能馬上停止108課綱，暫時採用舊課綱，停止教育現場的災難悲劇。

108課綱 區桂芝 教師

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