二技技優入學放榜 錄取率79.8%

113學年二技技優入學招生管道今天放榜，二技技優入學合計提供507個名額，168人上網登記志願序，最後統一分發錄取134名，錄取率79.8%。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，二技技優入學招生管道包含二技技優保送和二技技優甄審入學，技優保送有2校提供4個名額，技優甄審有25校提供503個名額。

113學年二技技優入學招生今天公告統一分發結果，二技技優保送錄取生與技優甄審正、備取生共168名完成上網登記就讀志願序，比112學年減少3名；113學年就讀志願序統一分發錄取134名，錄取率79.8%，比112學年提升。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，二技技優入學分發錄取生，須依錄取學校規定時間及地點辦理報到，逾期未報到者，學校可直接取消入學資格；已辦理報到的分發錄取生，須於6月4日下午5時前以書面向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則不得再參加113學年各科技大學、技術學院大學部二年制或大學相關學系相當年級的招生。