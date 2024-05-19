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113會考英聽／題目生活化、考題偏長 考生：容易聽後面忘前面

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
113年國中會考今上午全數考完所有科目，最後一科為英文聽力。本報資料照
113年國中會考今上午全數考完所有科目，最後一科為英文聽力。本報資料照

113年國中會考今上午全數考完所有科目，最後一科為英文聽力。考生反應難易度適中，語速跟模擬考相比較慢，且考題偏生活化，僅需注意考題較長，要注意題目問什麼再作答。

中山國中鄭姓考生說，英文聽力考題難易適中，語速還比模擬考慢，題目活潑有趣，像是有一題關於朋友間閒聊派對上的食物好不好吃，多為生活化題目。

中山國中高姓考生則說，英文聽力考題不難句子都聽得懂，較有印象的是情境題，一位男性詢問咖啡機打不開，問完一堆問題後發現是電源沒開鬧笑話，非常逗趣。不過高也說，近年題目越考越長，不僅需要花時間閱讀題目，聽力也要仔細聽完，才不會聽了後面忘前面，並注意題目問什麼再作答，聽第二遍時再檢查一次。

考題 英文

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