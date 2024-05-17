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考生注意！二技技優保送 即日起開放三類考生填志願序

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
技專招聯會表示，即日起開放參加113學年二技技優保送的錄取生、甄審正取生、備取生上網登記就讀志願序。本報資料照片
技專招聯會表示，即日起開放參加113學年二技技優保送的錄取生、甄審正取生、備取生上網登記就讀志願序。本報資料照片

技專校院招生委員會聯合會今天表示，參加113學年二技技優保送的錄取生、甄審正取生、備取生即日起到5月21日17時止，開放上網登記就讀志願序。

113學年度二技技優入學聯合招生委員會，依各錄取生所選填登記就讀志願序辦理統一分發，每位錄取生至多分發錄取一個校系組和學程，經分發錄取的考生，始可取得入學資格。

技專招聯會也提醒，於規定時間內未上網登記就讀志願序，或雖有上網登記就讀志願序但僅暫存未確定送出者，均以未登記論，即喪失登記資格與分發機會。

113學年度二技技優保送入學招生，計有2校2系組、學程，提供4名招生名額；技優甄審入學招生計有25校103系組、學程，提供招生名額503名。二技技優保送錄取生及甄審正、備取生，務必於規定期限內完成選填登記就讀志願序並確定送出，接受統一分發。

就讀志願序統一分發結果訂於5月28日上午10公告於招生委員會網站，考生可經由委員會網站查詢。分發結果由所分發錄取學校各自寄發報到通知，分發錄取生須依其通知各項規定完成報到手續。

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