聽新聞
test
0:00 / 0:00
考生注意！二技技優保送 即日起開放三類考生填志願序
技專校院招生委員會聯合會今天表示，參加113學年二技技優保送的錄取生、甄審正取生、備取生即日起到5月21日17時止，開放上網登記就讀志願序。
113學年度二技技優入學聯合招生委員會，依各錄取生所選填登記就讀志願序辦理統一分發，每位錄取生至多分發錄取一個校系組和學程，經分發錄取的考生，始可取得入學資格。
技專招聯會也提醒，於規定時間內未上網登記就讀志願序，或雖有上網登記就讀志願序但僅暫存未確定送出者，均以未登記論，即喪失登記資格與分發機會。
113學年度二技技優保送入學招生，計有2校2系組、學程，提供4名招生名額；技優甄審入學招生計有25校103系組、學程，提供招生名額503名。二技技優保送錄取生及甄審正、備取生，務必於規定期限內完成選填登記就讀志願序並確定送出，接受統一分發。
就讀志願序統一分發結果訂於5月28日上午10公告於招生委員會網站，考生可經由委員會網站查詢。分發結果由所分發錄取學校各自寄發報到通知，分發錄取生須依其通知各項規定完成報到手續。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言