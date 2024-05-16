三類組醫牙都落榜 藥學系是第二選擇？網1理由勸阻：遲早後悔

醫學系、牙醫系是很多台灣高中生的第一志願。最近一位網友在PTT分享，去年鄰居家的姐姐因學測失利，轉戰指考後考上北醫藥學，目前也讀得很開心。原PO認為，藥學的出路比獸醫、生科、心理等三類其他科系廣，街上的藥局更是隨處可見，好奇藥學系是否為醫、牙之外的第二選擇？

許多網友不認同原PO的看法，「拿藥學文憑畢業絕對會後悔」、「老實說差滿多的，除非你有人脈資源」、「藥師薪水其實不高」、「你去看私醫聯招，缺額最多的就是藥學系」、「醫牙中藥」，有網友則表示，不推薦的原因是藥師薪資漲幅太小，「高材生讀藥學太浪費，藥師薪水的天花板和地板離太近了，就是8到10萬。一律建議重考，家裡有藥局可以接除外，不然會後悔不騙你」。

還有網友建議，考不上醫牙仍有其他出路可以走，「可以拚校內轉牙醫，或畢業後考後中、後醫，我當年很多同學都是這樣」、「遲早要重考或考後中西醫的」、「幹嘛不去念二類的科系」。

不過，也有人認為藥學系已是不錯的科系了，「算爽系，CP值其實很高」、「薪水當然比醫牙少，但也是三類第三名，比護理師好太多了」、「看標準是什麼，都至少PR80以上了」、「當年棄藥選心理，現在超後悔」。

此外，有網友分享曾就讀北醫藥學的朋友經歷，認為就算不是PR99，也是相當優秀的人才了，「有2同學當年一起上了北醫藥學，後來一個大二轉去牙醫系，一個留下來。牙醫系的去日本念了博士，回來一直賺錢，房子越換越大間；留下的念完碩士去當藥廠業務，一直都在外商，現在也是藥商的台灣區總經理了」。