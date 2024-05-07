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科技校院繁星推薦放榜 錄取率61%近6年新高

中央社／ 台北7日電
113學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學今天放榜，錄取率61%。圖為4月28日參加統測學生。中央社
113學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學今天放榜，錄取率61%。圖為4月28日參加統測學生。中央社

113學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學今天放榜，有50校參與招生，提供2548個名額，3420人報名，錄取2087人，錄取率61%，是近6年新高。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，科技校院繁星計畫報名考生須為技術型或普通型高中附設的專業群科、綜合型高中專門學程的應屆畢業生，學業成績排名須在科（組）、學程前30%以內，並全程須就讀同學校且符合校內遴選辦法，才能由學校推薦參加。

113學年科技繁星推薦有49所科技校院和1所大學參加招生，提供2548個名額，各校最多可推薦15名考生參加科技校院繁星推薦，每名考生至多選填25個志願。

科技繁星推薦錄取結果今天公布，有275所技術型高中推薦3420名考生報名，最後錄取2087人，錄取率61%，是近6年新高；95%技高至少1名學生錄取國立校院；74.8%錄取生以前5志願錄取；偏遠地區技高共19校，推薦考生錄取率61.9%。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，錄取生無論放棄與否，一概不得參加113學年四技二專甄選入學招生；如欲參加113學年四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於5月14日中午12時前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定學校已收到傳真，才算完成放棄程序。

主任 放榜 繁星

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