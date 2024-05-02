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大學申請入學2階甄試 審查資料上傳系統上午開放

中央社／ 台北2日電

113學年大學申請入學管道有6.3萬人通過第1階段篩選，仍須參加第2階段甄試，第2階段審查資料上傳系統於今天上午9時開放，考生須依校系規定截止日前繳交審查資料。

大學甄選入學委員會於3月底公布113學年大學申請入學管道第1階段篩選結果，7萬8187人報名，6萬3449人通過篩選，通過篩選比率81.15%，通過1階篩選考生，仍須參加第2階段指定項目甄試。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿指出，第2階段審查資料上傳系統於今天上午9時開放，參加2階甄試的考生，須依各校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳（勾選）方式，上傳至甄選委員會。

由於學生課程學習成果、多元表現可使用學習歷程中央資料庫資料，考生登入系統時，須針對通過1階篩選的校系設定「勾選學習歷程中央資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每個校系僅限選擇1種繳交方式。

甄選委員會提醒，若考生為109學年前已畢業、非適用12年國教課程綱要的高中畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等，繳交方式一律採「自行上傳PDF檔」。

高三應屆畢業考生且學習歷程中央資料庫有資料者，進入審查資料上傳系統後，系統內會呈現第1至第5學期修課紀錄、第1至第6學期課程學習成果及多元表現，若發現資料有誤，考生應儘速向就讀學校反映。

甄選委員會提到，「專業群」班別（包括各專業群科、綜合高中專門學程、實用技能學程）的應屆畢業生，高三課程學習成果、多元表現等學習歷程檔案於5月底才完成提交，此類考生若選擇「勾選上傳」審查資料，僅提供檢視及勾選第1至第4學期的學習歷程；欲繳交包含高三的學習歷程者，須選擇「自行上傳PDF檔」，自行將學習歷程製成PDF檔上傳。

申請入學 網路

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