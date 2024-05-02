考生注意！申請入學二階甄選 備審資料今開放上傳

大學甄選入學委員會今天表示，「第二階段審查資料上傳系統」即日起上午9時開放，通過申請入學第一階段篩選的考生，除大學校系另有規定外，需於校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳（勾選）方式，上傳至甄選委員會。

113申請入學第一階段篩選結果已於三月底公告，今年申請入學通過第一階段篩選人數為6萬3449人，通過篩選比率81.15%。

甄選會表示，由於課程學習成果、多元表現得使用學習歷程中央資料庫資料，考生登入系統時，需針對通過第一階段篩選校系分別設定「勾選學習歷程中央資料庫」或「自行上傳PDF檔」，僅限一種繳交方式。

甄選會也說，考生若為當學年度高三應屆畢業生，且學習歷程中央資料庫有資料者，進入上傳系統後，系統內原則會呈現第一至第五學期的修課紀錄、第一至第六學期課程學期成果及多元表現，若第五學期修課紀錄及第五至第六學期課程學習成果、多元表現等檔案資料有誤，考生應儘速向就讀學校反映，但仍應於申請校系所訂繳交截止日前完成審查資料上傳，避免延誤甄試權益。

另外，甄選會也說，考生若為110學年度以後高級中等學校畢業考生，則可於審查資料上傳系統檢視並勾選第一至第六學期之學習歷程資料。

甄選會也提醒，如綜合高中專門學程等「專業群」班別應屆畢業生，高三「課程學習成果」、「多元表現」學習歷程檔案於5月底才完成提交，考生審查資料繳交方式若選擇「勾選上傳」，僅提供檢視及勾選第一至第四學期學習歷程檔案；若欲繳交高三的學習歷程檔案者，則需自行將第一至第六學期的學習歷程檔案製作成PDF上傳。

甄選委員會特別提醒，若考生為109學年度前畢業生、非適用十二年國民基本教育課程綱要高級中等學校畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等，繳交方式則一律採「自行上傳PDF檔」。