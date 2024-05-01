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把握時間！科技校院繁星2548名額 網路登記志願序將於5點截止

中央社／ 台北1日電
113學年科技校院繁星推薦共50校參與招生，提供2548個名額，考生至多可填25個志願，網路登記就讀志願序將於5月1日下午5時截止。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片
113學年科技校院繁星推薦共50校參與招生，提供2548個名額，考生至多可填25個志願，網路登記就讀志願序將於5月1日下午5時截止。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片

113學年科技校院繁星推薦共50校參與招生，提供2548個名額，考生至多可填25個志願，網路登記就讀志願序將於5月1日下午5時截止，提醒考生把握時間。

技專校院招生委員會聯合會新聞資料指出，科技校院繁星計畫報名考生須為技術型或普通型高中附設的專業群科、綜合型高中專門學程的應屆畢業生，學業成績排名須在科（組）、學程前30%以內，並全程須就讀同學校，且符合所屬學校校內遴選辦法，才能經由學校推薦參加。

113學年科技繁星計畫有50所科技校院、688個系（組）或學程參加招生，提供2548個名額，比112學年增加24個；各校最多可推薦15名考生參加科技校院繁星推薦，考生須從就讀科（組）、學程歸屬專業群別中的1群，至多選填25個志願。

聯合會提醒，113學年科技校院繁星推薦網路登記就讀志願序將於5月1日下午5時截止，提醒考生把握時間；5月7日上午10時將公告錄取名單，不另寄分發結果的書面通知，經分發錄取的考生，無論放棄與否，一概不得參加113學年四技二專甄選入學。

填志願 網路 繁星

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