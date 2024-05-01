升大學3大管道 115學年近半科系不看數學

大學招聯會公布一一五學年繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採狀況。根據招聯會統計，三大升學管道均有近半數科系不參採數學。全中教理事長高孟琳分析，少子化下，參採科目愈多，收到的學生可能更少，導致學校乾脆不參採數學；反之，若大學學系願意於各管道參採數學，代表近年招生不錯，有底氣挑學生。

以最大入學管道申請入學為例，一一五學年共六二二個系組參採數A、二七七系組參採數學B，數A及數B擇一，則有一三九個系組，但也有九八八個系組都不參採；繁星推薦管道則有五五三個系組參採數A、二四八個系組採計數B，A、B可擇一的系組有一一九個，但八二八個系組不參採數學。

至於分發入學參採較複雜，數學A、B、甲、乙均可參採，以參採數甲科系最多達四五五個，但也有八八八個系組不參採數學。

招聯會執行秘書王文俊表示，一一五學年申請、繁星管道確實有近半數系組不參採數學，參採數A約三成，數B近一成五，其餘約百分之五系組則是數A或數B可擇一。

中原大學教務長皮世明建議考生，程度好但興趣不明確，選讀數A，分科測驗才能考數甲和數乙，分發有望靠數乙入主商管學院。中等程度學生則建議選讀數B，分科測驗時考數乙，有機會入主不錯商管學院科系。