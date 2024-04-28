統測落幕！「工程與管理類」僅百餘人報考 教團籲檢討是否保留

昨日與今日是四技二專統一入學測驗，全國教師會、全國教師工會總聯合會指出，「工程與管理類」報考人數縮減，且考科未對準技高群科的專業課程，建議考招單位可以檢討該科是否仍有保留為群類考科的必要。

全教總表示，近3年「工程與管理類」報考人數僅百餘人，人數已降至103年報考的一成多，如果以報考總人數佔比來看，近3年與過去相比亦呈現縮減趨勢，應非純然為少子女化因素所致。全教總認為，「工程與管理類」的考科未對準技高群科的專業課程，以至於其專業（一）（二）僅能考一般科目的物理和資訊科技，在現行跨群類招生機制下，即使考生不報考該類也可以升學到此類校系，或許考招單位可以檢討「工程與管理類」是否仍有保留為群類考科的必要。

今年甄選入學有所變革，全教總認為，學生宜就有利要件評估校系選擇。例如甄選入學取消統測總級分篩選，回到各校系選才差異，調整各科目篩選倍率，可展現科目與校系的關聯性。一階篩選共同科目採大倍率、專業科目採小倍率，將使專業科目較佳者有機會在篩選階段脫穎而出進到二階。二階總成績採計統測成績，專業科目總權重大於共同科目，以及至多採計4科，都會導引學生對專業能力的重視。