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統測落幕！「工程與管理類」僅百餘人報考 教團籲檢討是否保留

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
四技二專統測落幕，圖為今日考生們在考場把握時間複習。記者余承翰／攝影
四技二專統測落幕，圖為今日考生們在考場把握時間複習。記者余承翰／攝影

昨日與今日是四技二專統一入學測驗，全國教師會、全國教師工會總聯合會指出，「工程與管理類」報考人數縮減，且考科未對準技高群科的專業課程，建議考招單位可以檢討該科是否仍有保留為群類考科的必要。

全教總表示，近3年「工程與管理類」報考人數僅百餘人，人數已降至103年報考的一成多，如果以報考總人數佔比來看，近3年與過去相比亦呈現縮減趨勢，應非純然為少子女化因素所致。全教總認為，「工程與管理類」的考科未對準技高群科的專業課程，以至於其專業（一）（二）僅能考一般科目的物理和資訊科技，在現行跨群類招生機制下，即使考生不報考該類也可以升學到此類校系，或許考招單位可以檢討「工程與管理類」是否仍有保留為群類考科的必要。

今年甄選入學有所變革，全教總認為，學生宜就有利要件評估校系選擇。例如甄選入學取消統測總級分篩選，回到各校系選才差異，調整各科目篩選倍率，可展現科目與校系的關聯性。一階篩選共同科目採大倍率、專業科目採小倍率，將使專業科目較佳者有機會在篩選階段脫穎而出進到二階。二階總成績採計統測成績，專業科目總權重大於共同科目，以及至多採計4科，都會導引學生對專業能力的重視。

全教總也指出，除了統測成績專業取向外，二階必採專題實作、實習科目學習成果等，可以展現學生群科專業能力，具體呈現多元入學管道所需的跨域、跨群科統整能力。

全教總表示，近3年「工程與管理類」報考人數僅百餘人，人數已降至103年報考的一成多。圖／全教總提供
全教總表示，近3年「工程與管理類」報考人數僅百餘人，人數已降至103年報考的一成多。圖／全教總提供

全教總 升學 統測

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