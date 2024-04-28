統測試題生活化 碳排、網路詐騙及黃色小鴨入列

四技二專統測今天下午考「專業科目（一）」，試題結合生活情境與時事，包括ESG、碳排、網路詐騙、黃色小鴨及電動車等，引導考生將所學知識應用於生活中。

技專校院入學測驗中心今天舉行113學年四技二專統一入學測驗第2天考試，下午第1節考「專業科目（一）」，全國高等中等學校教育產業工會、全國教師會分別邀請教師協助分析統測試題。

全中教表示，設計群專業科目（一）的色彩原理試題著重於色彩科學基本概念和色彩視覺機能的相關性，還融入「農廢植物」與色料性質相關的環保議題，命題頗具新意；造型原理題目敘述簡短易懂，還融入ESG、碳排等概念，而設計概論試題中偏易，若能將課本讀熟，便能輕易作答。

關於商業與管理群專業科目（一）試題，全中教認為，今年商業概論相關試題結合綠能與永續概念，包含電動車的減碳排放及重視環保等議題；另外，還有網路詐騙、小農生產無農藥水梨、石斑魚養殖業如何面對禁用藥物的外銷衝擊等入題，命題頗具創意與用心。

全教會分析電機與電子群專業科目（一）試題，今年偏向計算題型，學生須理解題意，還要有良好的計算能力方能解題；試題也結合實務操作，例如以電鍋煮飯，將插頭插入插座中且煮飯開關切入，卻未見煮飯指示燈亮起，也未加熱煮飯，要考生思考可能是哪些原因。

全教會表示，餐旅群專業科目（一）試題結合不少時事，例如寒假旅遊、黃色小鴨帶來的觀光風潮等；跨單元題則結合旅館篇和旅行篇，以英國搖滾天團舉行世界巡迴演唱會為例，考世界3大飛航運輸區、哄抬旅館房價等議題。