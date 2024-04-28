四技二專統測第2天 宜花兩震未影響考試

今天是113學年度四技二專統一入學測驗第2天，共計5萬3636人應考，缺考率為7.08％。上午宜蘭、花蓮地區雖有發生2次小區域有感地震、最大震度2級，但並無影響各地考試進行。

四技二專統測第一節的考試科目為專業科目（二），應考人數為5萬3636人，缺考人數為3799人，缺考率為7.08%，相較於去年6.68%增加0.4％；第二節的考試科目為數學，應考人數為6萬9361人，缺考人數為4459人，缺考率為6.43%，相較於去年6.16％增加0.27%。

二技則在今天進行第一天的考試，第一節考科為國文，應考人數6305人，缺考人數413人，缺考率為6.55%，相較於去年6.29％增加0.26％；第二節考科為英文，應考人數6305人，缺考人數410人，缺考率為6.5％，相較於去年6.24％增加0.26％。

技專校院入學測驗中心指出，今天上午花蓮及宜蘭地區雖有發生2次2級地震，但對於全國各地考區考試進行並無影響，進場及應試秩序良好，無特殊事故回報。

技專校院入學測驗中心統計，截至中午，四技二專通報申請突發傷病之考生人數新增1人，2天累計65人，啟用備用試場間數共計23間；二技通報申請突發傷病之考生人數3人，皆於原試場應試。今天下午第一節考科於下午1時30分開始考試，再次提醒考生入場時確實關閉手機，放置臨時置物區，並出示准考證順序安靜進入。