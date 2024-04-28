統測商管群試題結合生活情境 融入ESG碳權、文創
113學年度四技二專統一入學測驗今天舉行第2天考試，全中教分析商管群專業科目（二）試題，結合ESG碳權、文創商店、換匯等生活情境，重視閱讀思考，整體難易適中。
技專校院入學測驗中心今天舉行113學年度四技二專統一入學測驗第2天考試，上午考「專業科目（二）」，全國高級中等學校教育產業工會邀請教師協助分析統測試題。
商業與管理群專業科目（二）包含會計學和經濟學試題，全中教新聞稿指出，會計學試題跨章節合併命題多，以調整、錯誤更正及報表等綜合題型，對考生具挑戰性，計算題占會計學2/3題數，觀念綜合題項多，需花較多時間計算及閱讀，命題還融入ESG碳權等社會關注議題。
全中教提到，經濟學試題題型多元，涵蓋敘述、表格及圖形題，題目重視閱讀思考，需透過文字判別圖形與經濟觀念，考生必須清楚核心觀念，並熟練基本公式應用，命題也融入文創商店市場特色、換匯等生活情境。
分析整體試題，全中教認為，經濟學的記憶型題目較多，會計學則錯誤更正調整題目偏多且計算題占比較高，試題符合108課綱素養命題方向，但閱讀理解的時間壓力也偏高，整體難易適中，具鑑別度。
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