四技二專統測今第2天 突遇地震3大原則一次看

四技二專統測今天進入第二天，上午8點30分開始，陸續由不同群類專業科目二、專業科目一以及共同科數學科登場。

由於近日地震不斷，技專校院入學測驗中心也頒布因應地震狀況處理3原則，並提醒考生，若遇地震考試時手機發出「國家級警報」警示音或震動，也算違反試場規則，呼籲考生勿攜帶手機入場或放置於臨時置物區並關機。

測驗中心表示，昨天統測第一天，秩序良好，但考生違規樣態主要仍為攜帶手機入場，共23件；攜帶其它違規物品入場或使用非實作題型考試可用文具應試違規也有16件，未攜帶准考證9件，總計仍有48件零星違規，將提報試務工作委員會討論處理，除此之外，並無重大違規狀況。

教育部也提醒考生，應考記得攜帶考試物品如准考證、應試文具，如2B黑色軟心鉛筆、黑色墨水的筆、橡皮擦、修正液／帶、圓規、直尺、三角板等，但別攜帶計算機、空白紙，以及耳機、手機、智慧型手表等穿戴電子裝置，請勿攜帶或可放置於臨時置物區並關機。

因應連日地震，測驗中心日前也發布因應地震狀況處理3原則：

第一種狀況：地震未及災害，判斷試場無危險、無倒塌之虞，試場監試人員會維持試場秩序，考生繼續考試。

第二種狀況：地震搖晃劇烈時，試場監試人員會維持試場秩序，請考生勿慌亂，將試題本、答案卡放在桌上，雙臂保護頭頸，原試場就地掩蔽，不可交談。待地震結束後繼續考試，考試受中斷影響的部分將延長該節考試時間，會由試務單位通知考生。

第三種狀況：地震嚴重，有牆壁或梁柱變形、倒塌之虞等情形，試場監試人員會維持試場秩序，請考生勿慌亂，將試題本、答案卡（卷）放在桌上，配合監試人員指示迅速離開試場，疏散到安全區域。分區試務辦公室會廣播宣布「本節暫停考試、考生請緊急疏散，並請注意後續廣播說明」，後續招生補救措施將由招策會研議後統一公告。