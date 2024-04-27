考前要聽黃仁勳！統測英語考「跑起來，別用走的」演講

113學年度技專統一入學測驗今日缺考率最高為5.74%。英語科的一道閱讀測驗，取材自輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去年5月在台大、勉勵學生「跑起來，別用走的」的經典演講。

113學年度四技二專統一入學測驗今、明2天舉行。據測驗中心統計，首日缺考率最高為5.74%，申請突發傷病考生64人，啟用備用試場22間。今日下午第二節考共同科目英語科，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）邀集台中高工林佳欣、海大附中楊淑雲、鶯歌工商楊明珮、西螺農工林美華等4名老師組成團隊分析考題，認為今年度考題選材多元，且有濃濃科技風，整體難度較去年稍減。

今年考題中以AI（人工智慧）最為吸精，其中閱讀測驗第36到38題，更改寫自輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去年5月在台大的演講，最後一段引述他勉勵學生「跑起來，別用走的（to run, not walk）」，設定好自己的人生目標，並朝著目標一路跑下去。

解題團隊指出，AI是近年最熱門的話題，對台灣有獨特貢獻的人物也經常入題，「考前猜題」應該都有命中黃仁勳，學生不會陌生。即便之前不認識黃仁勳也沒關係，文本的用字並不困難，應很容易獨懂。

黃仁勳去年出席台灣大學畢業典禮，並擔任致詞嘉賓，他在畢業典禮上幽默風趣，國台語的開場就獲得滿堂笑聲與鼓掌，同時也鼓勵畢業生學習掌握AI，才是未來的成功關鍵，同時也要勇於面對失敗、從中學習，最後也留下金句：「用跑的，別用走的！」

黃仁勳上台致詞時指出，十年前，他第一次來台大，他在一間實驗室中，看到台大教授用NVIDIA的遊戲顯卡、用台灣人的方式做了一個超級電腦，而走廊上放著的散熱設備，則是大同電扇，當時，教授很驕傲地跟他說，「因為你的關係，我可以完成我的事業。」這是他與台大的第一次接觸。

黃仁勳指出，過去40年，科技產業創造出了PC（個人電腦）、internet（網際網路）、mobile（手機）、clouds（雲端），而現在正走入AI時代，「那麼，你創造出了什麼呢？無論你創造了什麼，都要繼續為你創造出來的夢想奔忙，RUN! Don't Walk! 在旅程之中，即使犯了錯，你可以尋求幫助，也可以認受痛苦，為自己實踐夢想。」