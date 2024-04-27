四技二專統測登場！第一天違規總計48件 攜帶手機佔多數

113四技二專統測首日於今天上午登場，上午先由專業科目二登場，考試群包括電機電子群電機類、設計群、家政幼保群等九大類，下午則依序考國文與英文等共同科目。技專校院入學測驗中心統計，今天考場無重大違規，但總計仍查獲零星違規案件48件。

測驗中心表示，統測第一日試場秩序良好，無重大違規或事故，但考生違規項目主要仍為攜帶手機入場，共有23件；攜帶其它違規物品入場或使用非實作題型考試可用文具應試違規也有16件，未攜帶准考證9件，總計還是有48件零星違規，將提報試務工作委員會討論處理。

測驗中心也指出，今日下午氣象鋒面雲雨帶持續自西南部海域進入本島，天氣為陰時多雲短暫陣雨或雷雨但較昨日趨緩，全國各區全日考生進場狀況正常。

根據統計，今日下午統測兩項共同科目，於下午1時30分開始考試，全國共計32個考區66個分區，應考人數為6萬9361人，國文科缺考人數為3845人，缺考率為5.54%；英文科缺考人數為3981人，缺考率為5.74%。

另近日餘震不斷，明日統測將進入第二天，測驗中心也提醒考生，若考試時手機發出「國家級警報」警示音或震動，也算違反試場規則。呼籲考生勿攜帶手機或放置於臨時置物區並關機。