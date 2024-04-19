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獨／地震受創嚴重 東華大學全數科系取消個人申請二階面試
位於花蓮的東華大學受到403強震影響，不少校舍、宿舍損毀，校方已啟動遠距教學因應。校方考量自身狀況，日前已通知大學甄選入學委員會、教育部，113學年升大學申請入學第二階段全數科系取消原訂的面試，將面試成績占比改分配到書面審查和學測成績。
有教授表示，地震發生的時間點「非常糟」，此時正值申請入學招生第一階段成績公告後，學生正準備勾選上傳學習歷程檔案的階段，但外界都知道學校硬體受創嚴重，加上交通亦受阻，又申請入學已經是升大學最大的管道，「好多名額都放在這。」今年招生恐怕不樂觀。
甄選會日前著手修訂113申請入學簡章，東華大學全數學系均取消申請入學第二階段面試，僅剩少部分如音樂系、體育與運動科學系持續辦理術科考試，其他科系第二階段僅參採書面資料。
東華大學校長徐輝明證實，學校理工學院受創嚴重，但部分科系無太大影響，根據招生規定學校還是必須「團進團出」，若欲變更申請入學二階甄選，則所有學校科系都必須一同變更，因此即便如會計系、經濟系、法律系等，也一同比照取消原定的二階面試。
徐輝明也表示，申請二階原訂有「認識本系」活動，由各系依照屬性自行安排，本次也一同取消，二階學系僅參考學生書面資料。
徐輝明感嘆，「我們碰到了也是不得已。」地震對教學、研究等影響甚巨，學校也想破頭，看怎樣做比較能降低對今年招生的衝擊。東華大學如物理系、化學系等基礎學科近年非常出色，過去也一直是學校的招生主力，還是鼓勵有興趣的學生可以選擇東華。
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