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獨／地震受創嚴重 東華大學全數科系取消個人申請二階面試

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
0403大地震，花蓮各地災情嚴重，國立東華大學理工一館D棟更失火，延燒近一日才撲滅，建築物被燒得焦黑。記者王思慧／攝影
0403大地震，花蓮各地災情嚴重，國立東華大學理工一館D棟更失火，延燒近一日才撲滅，建築物被燒得焦黑。記者王思慧／攝影

位於花蓮的東華大學受到403強震影響，不少校舍、宿舍損毀，校方已啟動遠距教學因應。校方考量自身狀況，日前已通知大學甄選入學委員會、教育部，113學年升大學申請入學第二階段全數科系取消原訂的面試，將面試成績占比改分配到書面審查和學測成績。

有教授表示，地震發生的時間點「非常糟」，此時正值申請入學招生第一階段成績公告後，學生正準備勾選上傳學習歷程檔案的階段，但外界都知道學校硬體受創嚴重，加上交通亦受阻，又申請入學已經是升大學最大的管道，「好多名額都放在這。」今年招生恐怕不樂觀。

甄選會日前著手修訂113申請入學簡章，東華大學全數學系均取消申請入學第二階段面試，僅剩少部分如音樂系、體育與運動科學系持續辦理術科考試，其他科系第二階段僅參採書面資料。

東華大學校長徐輝明證實，學校理工學院受創嚴重，但部分科系無太大影響，根據招生規定學校還是必須「團進團出」，若欲變更申請入學二階甄選，則所有學校科系都必須一同變更，因此即便如會計系、經濟系、法律系等，也一同比照取消原定的二階面試。

徐輝明也表示，申請二階原訂有「認識本系」活動，由各系依照屬性自行安排，本次也一同取消，二階學系僅參考學生書面資料。

徐輝明感嘆，「我們碰到了也是不得已。」地震對教學、研究等影響甚巨，學校也想破頭，看怎樣做比較能降低對今年招生的衝擊。東華大學如物理系、化學系等基礎學科近年非常出色，過去也一直是學校的招生主力，還是鼓勵有興趣的學生可以選擇東華。

東華大學受地震影響，113學年升大學申請入學第二階段全數科系取消原訂面試。圖／東華大學提供
東華大學受地震影響，113學年升大學申請入學第二階段全數科系取消原訂面試。圖／東華大學提供

申請入學 科系 面試

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