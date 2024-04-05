頂尖學生棄醫從理！大學申請入學二階甄選「撞期」搶人

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今年升大學申請入學頂尖大學數個熱門科系多於5月18、19日舉行二階段甄選，若考生志願校系時間不提供協調時間，則考生只能先做選擇。升學輔導專家評析，大學還怕二階甄試「沒撞期」，恐變成學生的備案；再者，加上近年資通訊領域正火熱，不少優秀學生甚至棄醫從理，當然要積極招攬。

考生參與申請入學甄選多憂心志願科系撞期，得勝者文教升學輔導專家藍天予分析，近年科系多容易撞期，且撞期可說是學校期待的結果，倘若不撞期，學生可以同時選擇去參加各校的二階甄選，便容易把部分校系當作備案，導致學校端可能因重複錄取招不滿。

藍天予舉例，如台大、清大、陽明交大同一系若無撞期，一學生三間學校都通過甄選，最後多選擇去台大，其他兩間學校給予的正取名額即浪費；又如頂尖學生角逐的醫學系，前幾年輔大醫學系二階未和其他醫學系撞期，最終正取加備取近70人，均未選擇輔大醫學系，因此無論招生名額多寡，學系最怕「沒撞期」。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉也談到，今年頂大明顯在較勁招生，但也只會對資通訊傾向的頂尖學生有困擾，又該批學生也是國內最頂尖的一群，「身為頂大，搶學生一點都不需要糾結。」世界頂尖大學同樣都在搶本土、國外的優秀學生，畢竟得天下英才而教之，才能繼續做頂尖研究，以清大資工為例，今年可說非常有決心。

又如台大日前已指出，今年資工、電機系多吸引高比例的理工類組高分群學生角逐，競爭激烈。魏佳卉指出，近年資通訊領域火熱，尤其今年不少優秀的學生棄醫從理，當然要積極招攬。