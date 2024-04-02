身教重於言教 員高全國科學科普英文大賽師生都得獎

高中自然組學生念大學都會用到原文書，國立員林高中鼓勵學生參加全國科學與科普專業英文能力大賽，吳泰均連續兩年獲得冠軍，張聚恩亞軍，難能可貴的是指導老師陳芳君、倪赫擎以身作則參加教師組的比賽也都成績優異，樹立師生一起努力讀英文的榜樣。

這項大賽規定「曾獲獎的科目不能再參賽」，吳泰均連得兩屆冠軍，今公開讀專業科目英文方法不外要有興趣，從準備參賽開始每天讀半小時到1小時，即使自認熟讀到可以考100分仍要複習。連獲兩屆亞軍的張聚恩也表示，熟讀熟記是考高分的不二法門，他參加這項比賽拿亞軍，可激勵自己繼續向前衝。

員高今表揚參加今年舉辦的第四屆科學與科普專業英文能力大賽獲獎學生，二年級吳泰均物理科冠軍（上屆化學科冠軍），三年級張聚恩數學科亞軍（上屆物理科亞軍），賴韋亮生物科學科亞軍，陳源閎化學科金腦獎，賴恆仲化學科金腦獎（上屆物理科技科金腦獎），蕭品華人工智慧科金腦獎；他們分由自然科教師陳芳君、倪赫擎、葉昌憲指導。

指導老師陳芳君說，身教重於言教，這項大賽落實雙語教學，她得到第二屆化學組的教師組全國亞軍，在導師班上演示比賽經驗和鼓勵學生參加，很高興去年第三屆她得到自然科學組全國冠軍，學生吳泰均獲化學科冠軍，今年吳泰均再得物理科冠軍，可見師生共學對學生有很大激勵。

指導老師倪赫擎表示，大學讀理工科要看原文書，現在能讀相關英文專有詞彙能與大學銜接，參賽得獎可增加成就感，而且這項大賽是教育部認可納入學習歷程，參賽一舉多得；有些學生認為讀原文很可怕，其實科學專有詞彙有規律變化，記住字首、字尾就不難上手。