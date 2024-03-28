113大學申請81.15%考生過篩 6.3萬人可進入二階甄試

113學年度大學「申請入學」第一階段篩選結果今天在大學甄選入學委員會網站公告，並同時開放報名考生上網查詢篩選結果。今年申請入學報名人數較去年增加2075人，為7萬8187人，其中通過第一階段篩選人數為6萬3449人，較去年增加1255人。通過篩選比例81.15%，較去年略為減少0.56個百分點，為3年來最低。今年通過篩選的考生平均通過校系數2.82個，較去年2.96個略減。

甄選委員會提醒，通過第一階段篩選考生只是取得參與大學第二階段甄試之資格，能否錄取仍須經大學甄試後決定。各大學近日內將寄發或公告指定項目甄試通知及其他相關資料，給通過第一階段篩選（含外加名額篩選）的考生，考生須詳閱簡章分則，於大學規定日期前繳交指定項目甄試費用，並依招生簡章規定方式上傳或送繳相關證明或資料。

甄選委員會表示，考生如未收到大學甄試通知或對各大學第二階段指定項目甄試有任何疑義，請主動與各大學聯繫，以免權益受損。另第一階段篩選結果不另行寄發書面通知，若考生有疑義欲申請複查，可依規定於3月29日中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序可上甄選委員會網站查詢。

甄選委員會指出，第二階段指定項目甄試校系要求之審查資料，除另有規定外，須於繳交截止日前，將審查資料以網路上傳（勾選）方式繳交至甄選委員會。

為利考生預先瞭解並熟悉上傳操作介面及作業流程，甄選委員會於4月12日至4月17日每日上午9時至下午9時，開放測試系統供考生實作演練及提前檢視歷程資料。甄選委員會已將操作說明與操作教學影音檔公告在「申請入學」網頁，考生於「申請入學」網頁中可點選「審查資料上傳」項下的「第二階段審查資料上傳系統（測試版）」，即可進行審查資料上傳測試作業。