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台中一中美術節 學生化身「色」計師把「紅樓」穿回來

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
一中美術節，今年主題結合校園景觀的創意服裝秀，校長林隆諺穿上美術班為全校師生的創作。記者陳秋雲/攝影
一中美術節，今年主題結合校園景觀的創意服裝秀，校長林隆諺穿上美術班為全校師生的創作。記者陳秋雲/攝影

台中一中美術班成立26屆，每年325美術節舉辦活動，歷經幾年疫情衝擊，今年創作《憶中色界：代號325》，強調記憶的重要，把校園地標轉換為一套套創新服裝秀，校方努力重建1969年已拆除的「一中紅樓」，校長林隆諺說，美術班服裝秀穿越時空「把紅樓穿回來」。

教務主任吳曉暢指出一中美術班學測術科成績表現突出，中部美展高手如雲，美術班有七人獲獎，並拿下最年輕首獎得主紀錄，今年除了將紅樓穿在身上，校內的公共藝術也化身頭套、服飾及權杖，呈現學生在生活中帶著走的創意。

指導老師楊振華老師表示，學生化身「色」計師，

這次服裝的創意，來自高二班收集校園中的色彩與特色景觀，屬於一中師生的校園生活記憶，將校園景觀穿在模特兒身上，透過走秀，成為一件行走的藝術品。

美術班召集人朱忠勇說，疫情影響，一中美術節多採靜態展覽，這次創意服裝走秀，用行動展現藝術的青春活力。

高二謝宛彤、張瑀倢表示，活動名稱《憶中色界：代號325》，故事背景是隱身在一中校園的特務失憶，沒了辨識色彩的能力，透過色彩與景觀聯結，幫助他喚醒記憶，而模特兒的創意服裝便是色彩和代表物呈現的重要關鍵。

一中美術節，美術班學生化身「色」計師，把校園景觀色彩上身，行走的藝術品。記者陳秋雲/攝影
一中美術節，美術班學生化身「色」計師，把校園景觀色彩上身，行走的藝術品。記者陳秋雲/攝影
一中美術節，美術班學生化身「色」計師，把校園景觀色彩上身，行走的藝術品。記者陳秋雲/攝影
一中美術節，美術班學生化身「色」計師，把校園景觀色彩上身，行走的藝術品。記者陳秋雲/攝影

服裝 校園

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