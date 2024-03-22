東海繁星近滿招 獲辦學績效卓越獎

一一三學年度大學繁星甫放榜，少子化下，各校缺額總計達一七一三個，創近五年來最多，但東海大學招生逆勢衝高接近滿招。東海打出「ＡＩ東海 生成未來」受矚目外，日前也在Cheers雜誌「大學辦學績效成長」全國校長互評調查中，獲二○二四全台辦學績效最佳大學「辦學績效卓越獎」的肯定。

東海指出，此次報名東海人數高達八○三人，最終錄取四七二名學生，繁星錄取率五成多，全校僅有美術系出現兩名缺額，其餘皆滿招。

面對少子化與ＡＩ時代的來臨，東海校長張國恩說，ＡＩ正在促進教學目標與教學方法的改變，生成式ＡＩ的出現，更必須重新定義如何應用ＡＩ的能力，「ＡＩ東海 生成未來」就是這樣的想法與架構下的產物。

事實上，東海早年與亞馬遜ＡＷＳ合作設立「雲端創新學院」，另與台灣人工智慧學校合作設立中部經理人班、和台中榮總推動智慧醫療。近年來更創設ＡＩ中心、前瞻智慧應用與研究中心、智慧永續循環經濟研究中心、ＡＩ光點計畫智慧製造跨域班等。

張國恩說，東海不僅迎戰ＡＩ，更致力博雅與勞作教育的革新，不僅連續四年奪下泰晤士「世界大學影響力排名」私校第一，在二○二四英國ＴＨＥ泰晤士世界大學學科排名中，東海也在物理科學領域創佳績，前進全球六○一至八百名，與成大、中山並列台灣第四，僅次於台、清、交。