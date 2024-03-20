醫學系非首選 醫界：繁星高中生看未來 籲政府投資健康

彰化縣員林高中本次繁星共11人錄取台大、清華、交大、成大、政大等頂大，9人通過醫學系一階標準，但全部依自己興趣選擇科系，沒有一人要選念醫學系。對此，醫師公會全聯會理事長周慶明說，年輕學生選擇未來出路，無不依照「個人興趣」及「未來發展」，但現在應有很多學生看到醫療環境不佳，影響選擇醫學系的意願。台大醫學院院長倪衍玄則說，社會多元發展是非常好的。

周慶明表示，醫師未來的發展愈來愈糟糕，特別是最近傳出南韓醫師罷工，其實南韓醫師面臨的低薪、工作血汗，台灣醫師也遇到差不多的處境，甚至是護理師也因工作環境不佳多選擇離職。

周慶明指出，台灣醫療環境受限於健保總額有限，「整體醫療環境不佳」，幾乎已接近醫界容忍的底線，卻也沒有明顯改善，進而影響年輕人選擇醫學系的意願，呼籲政府「健康是需要投資的」，必須盡速改善醫療環境。

對於學生不選擇醫學系，選擇資訊科技等領域，台大醫學院院長倪衍玄說，社會多元的發展，這是非常好的，如成績最好的學生選擇文學、經濟，「我認為，我們社會要這樣子才對」，因為社會各方面都需要好的人才，因此，成績好的高中生遍布在社會各個角落，「這是非常好的」，如果像是過去集中在醫學系，或現在集中在某一科系等，這樣也不見得很好，希望社會價值是多元的。