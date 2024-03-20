快訊

00939官網「淨值」14.98元…收盤價瀕臨破發！ 成交量高達77萬多

獨／新壽增資爭議 ！金管會主委黃天牧首度召集吳東進、吳東亮兄弟面談

愛莉莎莎控2024選舉「作票」挨告 北檢傳喚未現身IG洩國外行蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫學系非首選 醫界：繁星高中生看未來 籲政府投資健康

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
對於繁星學生不選醫學系，台大醫學院院長倪衍玄說，社會多元的發展，這是非常好的。本報資料照片
對於繁星學生不選醫學系，台大醫學院院長倪衍玄說，社會多元的發展，這是非常好的。本報資料照片

彰化縣員林高中本次繁星共11人錄取台大、清華、交大、成大、政大等頂大，9人通過醫學系一階標準，但全部依自己興趣選擇科系，沒有一人要選念醫學系。對此，醫師公會全聯會理事長周慶明說，年輕學生選擇未來出路，無不依照「個人興趣」及「未來發展」，但現在應有很多學生看到醫療環境不佳，影響選擇醫學系的意願。台大醫學院院長倪衍玄則說，社會多元發展是非常好的。

周慶明表示，醫師未來的發展愈來愈糟糕，特別是最近傳出南韓醫師罷工，其實南韓醫師面臨的低薪、工作血汗，台灣醫師也遇到差不多的處境，甚至是護理師也因工作環境不佳多選擇離職。

周慶明指出，台灣醫療環境受限於健保總額有限，「整體醫療環境不佳」，幾乎已接近醫界容忍的底線，卻也沒有明顯改善，進而影響年輕人選擇醫學系的意願，呼籲政府「健康是需要投資的」，必須盡速改善醫療環境。

對於學生不選擇醫學系，選擇資訊科技等領域，台大醫學院院長倪衍玄說，社會多元的發展，這是非常好的，如成績最好的學生選擇文學、經濟，「我認為，我們社會要這樣子才對」，因為社會各方面都需要好的人才，因此，成績好的高中生遍布在社會各個角落，「這是非常好的」，如果像是過去集中在醫學系，或現在集中在某一科系等，這樣也不見得很好，希望社會價值是多元的。

台大醫學院 繁星

延伸閱讀

啟蒙自工程師父親！屏中生預修微積分 繁星上台大電機仍不忘高三課程

9高中生繁星過醫牙標準「無人要念」 住宿生互相砥礪寧選電機系

父母教育1信念孩繁星上台大電機 布農族生以一般生通過醫學系門檻

受街友無資源看病、偏鄉缺醫療衝擊 治平2生繁星通過醫學系

相關新聞

4.8萬學測考生6科全考「考好考滿」人數占4成

113學測成績今天公告，大考中心亦公布今年五標級分和相關統計數據。大考中心指出，一次選擇「六科全考」的考生最多，12萬考...

醫學系非首選 醫界：繁星高中生看未來 籲政府投資健康

彰化縣員林高中本次繁星共11人錄取台大、清華、交大、成大、政大等頂大，9人通過醫學系一階標準，但全部依自己興趣選擇科系，...

北港高中繁星全壘打 弱勢學子翻轉人生如願進國立大學

雲林縣北港高中繁星揮出全疊打，共51人上榜，其中錄取台、清、交、成、政等頂尖國立大學及醫學大學也多達30人，比例近6成，...

繁星放榜 台南聖功女中39人錄取頂大及優質大學

台南市天主教聖功女中是南部唯一純女校完全中學，繁星放榜，有39人錄取頂尖大學或優質大學熱門校系。其中，楊子人、陳筠雅分別...

瀛海中學82人上繁星 學生立志偏鄉開藥局如願錄取藥學系

大學繁星推薦放榜，台南市瀛海中學共錄取82人，再創紀錄，其中醫科、藥學5人。錄取台大3人、清大2人、陽明交大2人、政大2...

頂大電機系 繁星需校排1%

大學繁星推薦昨放榜，根據台大、陽明交大、清大等校統計，電機系錄取學生在校排名都可達百分之一，反倒是醫學系錄取學生的校排則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。