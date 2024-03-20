頂大電機系 繁星需校排1%

大學繁星推薦昨放榜，根據台大、陽明交大、清大等校統計，電機系錄取學生在校排名都可達百分之一，反倒是醫學系錄取學生的校排則擴大至百分之二，顯示不少高分群學生志願板塊挪移，從過去的醫學、牙醫，轉移到資工和電機等科系。

台大註冊組長李宏森表示，評估今年ＡＩ、資通訊領域大熱門，繁星推薦電機系錄取級分數達四科、五十九級分，比去年再高一級分，學生校排名更來到百分之一，資工系校排也來到百分之一，反觀醫學系，近兩年繁星一階段最低都維持在五十八級分，學生校排則擴大至百分之二。

此外，李宏森也提到，今年繁星推薦台大提供四〇六個招生名額，最終錄取三八○人，其中二○七人校排名在百分之一，最低錄取校排名則為社會系，校排百分之十九。

陽明交大教務長陳永昇說，今年電機系參採三科，學生級分數在四十一至四十四級分間，校排同樣也在百分之一。首度招生的中醫系，繁星提供四個名額都滿招，學生校排也在百分之一，四名學生分別為五十六至六十級分。

陳永昇說，近年因產業景氣，確實有不少高分群學生從以醫學、牙醫為第一志願，漸轉到資工、電機等相關科系。但整體而言，近年繁星推薦管道入學生成績雖有趨勢起伏，但落差仍不大。

清大招生策略中心主任王潔說，今年清大繁星電機、資工都收到校排百分之一的學生，能和其他大學的醫學系並肩。近日剛舉辦高中選填志願等活動，電機等科系場場爆滿，學生偏愛資通訊科系的狀況很明顯。