啟蒙自工程師父親！屏中生預修微積分 繁星上台大電機仍不忘高三課程

大學繁星推薦今放榜，屏東高中共錄取（含通過）70人，錄取率約為63%。屏東高中許辰瑋、田祐僖，兩人學測4科考取60級分，兩人是數理資優班同學。繁星放榜，許辰瑋如願錄取台大電機系，田祐僖通過台大醫學系第一階段，全力備戰第二階段；許辰瑋分享，接下來計畫報考多益、英檢中高級，也要繼續學習學校課程，鞏固基礎知識，不放棄任何一科。

許辰瑋受到父親是硬體工程師影響，從小對機器人很有興趣，喜歡寫程式，繁星如願錄取台大電機系，他說，他將從台大開放式課程（OCW）預先學習大學課程，包括微積分、普通物理、計算機概論及程式等，希望以此減輕大學時的壓力。

許辰瑋說，他也計畫報考多益和英檢中高級，以期進入大學時能免修英文，讓他有更多時間選修有興趣的課程，除此之外，他仍會認真學習學校課程，確保自己基礎知識鞏固，不會放棄任何一科。

屏東高中指出，學生田祐僖通過台大醫學系第一階段、胡博鈞通過陽明交通大學醫學系第一階段，陳家和通過高雄醫學大學醫學系第一階段，呂庭安通過中國醫藥大學牙醫學系第一階段。陳詔安錄取中國醫藥大學藥學系，徐睿佑錄取國立嘉義大學獸醫學系，總計錄取（含通過）醫藥相關科系共6人。

屏中表示，此次大學繁星推薦及特殊選才表現，屏中在升學輔導策略不是一味求量，而是兼顧質與量，讓同學錄取最佳校系，也會繼續優化相關升學輔導措施。

屏女指出，今年114人報名繁星，錄取53位，錄取率為46.4％，醫學系通過第一階段有3人。屏女觀察，繁星計畫是為實現「照顧弱勢、區域平衡」理念，增加優秀學生進入理想大學的機會，對於屏東縣子弟是一大利多，學校今年學測成績優秀學生，出現轉以未來就業機會與個人興趣為考量重點，集中填選清大、陽明交大及成大，反而不以台大為目標，後續值得觀察。