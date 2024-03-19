桃園六和繁星推薦國立大學錄取率91% 國中部直升生表現亮眼

大學繁星推薦今公布錄取結果，桃園六和高中共51名學生上榜，錄取率83%高於全國的64.19%。其中，申請國立大學者錄取率更達91%，

六和學生這次錄取國立大學的科系包括台大藥學、清大財金、陽明交大外語、成大機械、成大資源、政大財管、中央經濟、中央法文、中山機械、中興園藝、中正勞關、臺師數學、彰師會計、高師數學、海洋運科、台北歷史等，整體錄取率也較去年大幅成長。

六和教務主任郭紀翔指出，該校歷年上繁星推薦榜單的學生，九成以上都是國中部直升，可見高中部的學習環境深受學生及家長認同，直升同學在繁星推薦的亮眼表現，也印證六和六年一貫的教學理念。

今年錄取陽明交大外國語文學系的張晏翎，就是六和國中直升。他說，上高中後因為環境熟悉，容易專注課業也有餘力參加校內外活動，不會成為書呆子。曾於全國高中職英文作文比賽獲優勝，學測英文達頂標的張晏翎說，感謝六和老師們這些年的引導和鼓勵，讓他能錄取理想的大學。