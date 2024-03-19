聽障生陳忻彤繁星錄取台師大 盼以自身經驗當特教老師

新北市竹圍高中輕度聽障生陳忻彤繁星推薦錄取台師大特教系；教育局今天表示，陳忻彤是三芝國中畢業，在地就讀竹圍高中，並以自身經驗盼當特教老師，將來幫助學生。

新北市府教育局下午發布新聞表示，113學年度大學繁星推薦放榜，新北市錄取率68.25%。林口高中錄取102人，人數排名全國第1；其中，90人原為新北在地國中生。

另外，新北高中錄取98名，並列全國第4名，69人為新北的國中畢業生。三重高中錄取96名，並列全國第6名，其中，80人為新北國中生。

教育局表示，今年共2296名學生錄取，其中，930名錄取國立大學。錄取國立大學者，超過8成7為在地就學的新北市國中畢業生。

其中，林口高中學生黃彥騰為林口國中畢業，錄取台灣大學機械工程學系；雙胞胎兄弟張佳龍、張佳諺也是在地林口國中畢業，分別錄取陽明交通大學與清華大學。

教育局說，三芝國中畢業的陳忻彤就讀竹圍高中，雖因聽障有時上課、英文聽力播放、與同學聊天會聽不清楚，但因努力付出，更知道面對特教生的不易，決定自己將來要成為特教老師，如願錄取台師大特殊教育學系。

教育局說，三民高中新住民學生蔡宜璋畢業於新店達觀國中小，是體育班跆拳道專長；其利用通勤時安排讀書時間，透過繁星上榜台師大體育與運動科學系，以實現個人目標。

教育局說，各高中繁星推薦入學的優異成績，可磁吸更多優秀的在地子弟；社區高中與大學合作資源共享，豐富學習資源，讓學生可提前銜接大學課程。