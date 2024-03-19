快訊

PLG／林書豪確定禁賽！誤用靜脈雷射懲處出爐 無緣年度MVP

地牛翻身！19點20分東部海域規模5地震 最大震度3級

香港基本法23條立法「國安條例」三讀通過 23日生效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罹罕病曾獲總統教育獎 暖中林依依繁星上榜

中央社／ 基隆19日電

大學繁星推薦入學今天放榜，曾獲總統教育獎的暖暖高中學生林依依，從小罹患罕見疾病只能坐在輪椅，錄取中原大學，她由衷感謝每位出現在她生命中的人，讓她的生命激盪出美麗火花。

林依依出生3個月後確診罹患「先天性脊髓性肌肉萎縮」，多次進出醫院手術，雖然從小只能坐在輪椅上活動，縱使身軀孱弱，但她不因身體缺陷而喪志，林依依曾在2018年獲總統教育獎殊榮。

基隆市政府教育處今天表示，林依依從基隆市武崙國中畢業後，選擇在地就學就讀暖暖高中，總能看見她與母親一同穿梭在校園，和課堂中認真學習身影，經繁星推薦入學，林依依錄取中原大學應用華語文學系。

林依依表示，她想先謝謝自己撐過高中3年，也謝謝最喜歡的棒球，帶給她最大的心靈支柱，也要感謝在她低潮時，願意傾聽她心中苦悶的國中同學，而高中輔導室老師更開啓她不同的視野。

林依依說，由衷感謝每一位出現在她生命中的人，「因為有你們，我的生命才能激盪出如此美麗的火花」，她一定會展翅高飛，成為天空中最閃耀的那顆星，即使前路險峻，也絕不退縮。

中原大學 基隆 暖暖高中 繁星

延伸閱讀

從全校60多名一路衝到前2% 國立苑高黃靖俞繁星入台大

終嚐甜美果實！單親學生苦讀6年未補習 揭讀書心法繁星上台大

繁星黑馬寫驚奇！單親生與母相依為命 靠半工半讀上成大

竹南高中繁星72人 苗栗唯一60滿級分劉智群選中醫大

相關新聞

高分群不再鎖定醫牙？資通訊科系正夯 台大、頂大電機系繁星衝上校排1%

113升大學繁星推薦一到七類學群今天放榜，根據國立台灣大學、陽明交大、清大等校統計，今年繁星推薦電機系錄取學生校排都在1...

繁星放榜缺額1713近五年來最多 私立大學僅「這7所」滿招

113學年度升大學繁星推薦管道今天公告第一類至第七類學群錄取結果，整體錄取率64.19%，但各校缺額數總計1713個，創...

繁星推薦台大缺額歷年最多 這科系無人錄取

升大學三大管道之一、113繁星推薦第一至第七類學群今天放榜，國立台灣大學總計26個缺額，校方坦言是歷年來「缺額最多」的一...

繁星放榜！她3年前會考失利 苦讀成功錄取台大法律系

113學年大學繁星推薦第1至第7類學群錄取名單今天公布，桃園市南崁高中今年推薦143名學生，共91人上榜，國立大學就有4...

祖父罹三癌「與癌細胞共存」 他欲揭神秘面紗！繁星放榜如願錄取醫學系

國立溪湖高中考生鄭綋璋的祖父罹患三種癌症，在現代醫學治療下，與癌細胞共存10多年，鄭綋璋想揭開這層神秘面紗，立志攻讀醫科...

繁星錄取頂大！隻身跨中央山脈租屋就學 他不靠補習揭讀書「關鍵心態」

大學繁星推薦今天放榜，國立新豐高中今年69人申請，47人錄取成為準大學生，錄取率近7成，成績亮眼，師生欣喜不已。其中自然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。