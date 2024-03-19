罹罕病曾獲總統教育獎 暖中林依依繁星上榜

大學繁星推薦入學今天放榜，曾獲總統教育獎的暖暖高中學生林依依，從小罹患罕見疾病只能坐在輪椅，錄取中原大學，她由衷感謝每位出現在她生命中的人，讓她的生命激盪出美麗火花。

林依依出生3個月後確診罹患「先天性脊髓性肌肉萎縮」，多次進出醫院手術，雖然從小只能坐在輪椅上活動，縱使身軀孱弱，但她不因身體缺陷而喪志，林依依曾在2018年獲總統教育獎殊榮。

基隆市政府教育處今天表示，林依依從基隆市武崙國中畢業後，選擇在地就學就讀暖暖高中，總能看見她與母親一同穿梭在校園，和課堂中認真學習身影，經繁星推薦入學，林依依錄取中原大學應用華語文學系。

林依依表示，她想先謝謝自己撐過高中3年，也謝謝最喜歡的棒球，帶給她最大的心靈支柱，也要感謝在她低潮時，願意傾聽她心中苦悶的國中同學，而高中輔導室老師更開啓她不同的視野。

林依依說，由衷感謝每一位出現在她生命中的人，「因為有你們，我的生命才能激盪出如此美麗的火花」，她一定會展翅高飛，成為天空中最閃耀的那顆星，即使前路險峻，也絕不退縮。