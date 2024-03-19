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竹南高中繁星72人 苗栗唯一60滿級分劉智群選中醫大

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣竹南高中繁星72人再創佳績，為全縣升學成績最為耀眼高中。圖／校方提供
苗栗縣竹南高中繁星72人再創佳績，為全縣升學成績最為耀眼高中。圖／校方提供

113年大學繁星推薦公布榜單，苗栗縣竹南高中共計72位同學摘星成功，公立大學有39人上榜。其中中國醫中醫甲組1人、台大1人、清大2人、成大2人、陽明交大1人、政大2人、中興2人、中央2人、中山1人、中正2人、師大6人、醫學大學6位，在全縣升學成績最為耀眼。

校方表示，今年繁星錄取學系以資訊、電機、財經、醫藥較多，都是學生適性選擇。其中今年學測獲得苗栗唯一60滿級分的劉智群同學，錄取他的最愛中國醫學大學中醫甲組。另外，目前錄取台大的田睿、張祐禔2人，分別以繁星錄取機械工程系以及特殊選材錄取森林環境暨資源學系，優異表現讓全校師生同感光榮興奮。

校長呂淑美說，學校針對學生特質，設有適性的數理、生醫及語文班，升學成績一再刷新紀錄，繁星榜單星光閃熠，都要歸功於學校老師們教學認真關心學生，讓每一位學生都能發揮潛能。

她說，上榜同學不僅學業成績佳，在多元展才上更是表現傑出，諸如全國學科競賽、音樂體育美術比賽、語文競賽等都見佳績。

榜單 繁星 醫學

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