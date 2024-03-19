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佛光大學大一生免學雜費　推獎助學金鼓勵追夢

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
佛光大學提供多元海外學習管道及豐富國際學習資源。圖／佛光大學提供
佛光大學提供多元海外學習管道及豐富國際學習資源。圖／佛光大學提供

113升大學繁星推薦一到七類學群今天放榜，佛光大學表示，校方推行大一免學雜費優惠方案，又大二到大四配合政府每年補助私立大專校院生3.5萬，佛大再加碼3.5萬，並輔助實施小藍鵲計畫等獎助學金措施，提供學子經濟支持、安心學習。

佛光大學表示，今年推出新政策，大一新生可享「免繳學雜費」優惠，為學子追夢的第一步提供了更多支持。此外，佛光大學也提供繁星計畫管道入學生支持，繁星生可獲4年保證住宿費全免，讓學生全心投入學業，不用擔心外宿安全問題。

此外，佛光大學也指出，近年積極推動多元海外學習管道，提供雙聯學位、實習、志工服務等國際學習資源，培育學生成為具有國際視野的人才，去年更首次將學生送至歐洲實習，且佛光山於世界五大洲多設有海外道場支持，學生海外築夢，相較其他機制、管道更安全，家長也更放心。

佛光大學表示，希望學生不用擔憂經濟壓力。只要有心向學，經濟都不是問題，也協助學生改變人生的軌跡。

佛光大學創校24年，已經連續六年獲媒體評選為「企業最看好年輕潛力大學之一」，且學士班及碩士班畢業3年後平均就業率及平均薪資，也高於全國大學平均水平。

佛光大學 繁星

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