彰化女中繁星31人上榜 「恐龍法官」燃起她好奇心！如願上政大法律系

國立彰化女中今年87人參加大學繁星推薦，共有31人上榜，包括5人通過醫學系、牙醫系一階，以及18人高中國立大學、8人考上私立大學，成績比去年進步，其中錄取政大法律系的李香儂，是因為對「恐龍法官」名詞好奇，激發想當法官的念頭，錄取台大心理學系的吳雅歆，則是受到影集影響，未來想要從事心理諮商師。

錄取政大法律系的李香儂說，她喜歡觀察別人吵架的前因後果，國中時跟姊姊討論新聞時事，很好奇「恐龍法官」這個名詞，點燃她想當一位法律人的火苗。她因此參加法院模擬法庭國民法官的活動，涉獵法律書籍，也細讀前檢察官吳忻穎著作的「扭曲的正義」，探索法律世界真實的一面。

考上台大心理學系的吳雅歆說，高二看過台灣影集「我們與惡的距離」，以及韓劇探討心理諮商的層面，發現社會壓力大，心理疾病是現代人的文明病，因此有志於從事心理諮商師工作，而心理系就是讓她當心理諮商師的第一步，家人尊重她的決定，由於她從小成長在快樂的環境，自認有很強的正能量，不擔心當諮商師會天天面對負能量的問題。

錄取台大國企的曾梓涵，高二上公民課程接觸到經濟學，立志要朝商發展，走國際貿易路線。她說，看過理財暢銷書「富爸爸，窮爸爸」及商業書，改變了她的理財觀念，未來她能力許可，會先由股票投資做起。