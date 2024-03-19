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竹市繁星推薦 119名準大學生出爐

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
113年繁星推薦第1到第7類學群今放榜，建功高中推薦上國立比例高達七成，且頂尖大學占四成。圖／新竹市府提供
113年繁星推薦第1到第7類學群今放榜，建功高中推薦上國立比例高達七成，且頂尖大學占四成。圖／新竹市府提供

113年繁星推薦第1到第7類學群今放榜，新竹市立高中成果閃耀，成德高中奪53顆星、建功高中拿下36顆星、香山高中也成功摘下30顆星，總計119名準大學生成功錄取理想大學，其中，建功高中推薦上國立比例高達七成，且頂尖大學占四成，成德高中上榜錄取率65%，香山高中學測過半學生在各科表現達全國均標水平，錄取率高達70%。

建功高中學生王心曖表示，這次以59級分1%的優勢錄取長庚大學中醫系，一路走來始終抱持著誠懇努力的態度認真學習。在決定選長庚中醫前其實經過滿多猶豫與考慮，感謝老師的關心與提供建議，讓她最後可以下定決心選擇中西醫教學並重的長庚中醫系，發揮所長。

成德高中學生周愛妮表示，這次繁星順利錄取國立清華大學，學測有四科成績達頂標，曾歷經高中會考失常，在國中導師建議下，知道可以透過繁星管道念大學，評估成德繁星錄取率高且離家近於是選擇就讀。十分感謝導師自由民主的帶班風格使學生能自在地探索。上大學後，也將繼續認真讀書和發展金融專業，保持良好狀態開創未來。

香山高中學生楊帛蓁表示，這次透過繁星順利錄取國立台灣師範大學，進入香中以來就以繁星為目標，積極參與豐富多元的課程活動與全國競賽，每一次自我挑戰和獲獎及老師的鼓勵，都成為前進的最佳動力。

市府教育處提醒，考生可至大學甄選入學委員會網站「113 繁星推薦」查詢第1至第7學群的錄取名單，分發錄取生即取得該校系入學資格；第8學群的第一階段篩選結果也將同時公告，通過篩選的學生仍須在5月16日至6月2日期間參加第2階段甄試，各大學將於6月3日前公告錄取名單，並由甄選會於6月5日公告最終錄取名單，屆時再請各位考生留意錄取結果。

香山高中學測過半學生在各科表現達全國均標水平，錄取率高達70%。圖／新竹市府提供
香山高中學測過半學生在各科表現達全國均標水平，錄取率高達70%。圖／新竹市府提供
成德高中奪53顆星、上榜錄取率65%。圖／新竹市府提供
成德高中奪53顆星、上榜錄取率65%。圖／新竹市府提供

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