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南光高中繁星74人「逾8成國中部直升」 錄取創新高鳴炮74秒慶祝

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
大學繁星推薦成績放榜，台南市新營區南光高中共錄取74人創新高，國中部直升的洪筱衿，在校校排1%，錄取台大物理治療學系。圖／南光高中提供
大學繁星推薦成績放榜，台南市新營區南光高中共錄取74人創新高，國中部直升的洪筱衿，在校校排1%，錄取台大物理治療學系。圖／南光高中提供

大學繁星推薦成績放榜，台南市新營區南光高中共錄取74人，人數創歷年新高，其中國立暨醫學大學達47人，涵蓋台大等名校，校方表示，上榜學生中逾8成是國中部直升，家長會除贈送上榜者每人1盞光明燈，放學後更將鳴環保炮74秒，恭賀榮登金榜。

南光高中表示，繁星金榜有台大洪筱衿、吳睿軒；陽明交大陳皇愷；清大朱漫玲；成大顏安駿、林瑞錡、吳念宇、莊為綸等人。其中，國中部直升的洪筱衿，在校校排1%，因興趣選向，以錄取台大物理治療學系為首選，她個性積極，平日以聽音樂、閱讀課外讀物、運動為休閒，在班上先後擔任衛生、總務、輔導、學藝股長，校外競賽曾參與第39屆楚才盃作文競賽榮獲二等獎、全國高級中等學校閱讀心得寫作競賽特優。

也是直升生的邱月，錄取國立中央大學機械工程學系先進材料與精密製造組，她從小就非常喜歡機械相關東西，國中時會買木制模型組裝，很享受將一個一個部件完美銜接在一起的成就感。高中時加入學校FRC團隊且擔任隊長，過程中學習設計、組裝和運行真正的「機器人」，曾前往美國矽谷參加區域賽，邱月說，很開心如願以償錄取心目中理想的學校。

錄取高雄醫學大學醫藥暨應化系醫藥化學組的許䈄容，曾參加日本國際教育旅行，除透過英文和日本人溝通，結交許多外國朋友。當初選此校系，因興趣所致，對生物及化學有興趣，喜做實驗，想在醫療方面，進一步學習更多相關知識。

大學繁星推薦成績放榜，台南新營南光高中共錄取74人，人數創歷年新高，家長會除贈送上榜者每人1盞光明燈，放學後更將鳴環保炮74秒慶祝。圖／南光高中提供
大學繁星推薦成績放榜，台南新營南光高中共錄取74人，人數創歷年新高，家長會除贈送上榜者每人1盞光明燈，放學後更將鳴環保炮74秒慶祝。圖／南光高中提供

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