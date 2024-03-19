四技二專技優保送今放榜 分發錄取率88.24%

113學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果今天公告，技專校院招生委員會聯合會指出，經分發錄取240人，分發錄取率為88.24%。

聯合會指出，113學年度四技二專技優保送入學招生，20所科技校院參加招生，提供152個系科(組)、學程，招生名額493名；其中，招生名額最多前三類別為機械、電子、商業。

符合保送資格報名考生計280人，報名考生人數最多前三類別為機械、電機、電子。上網完成登記志願者272人，經分發錄取240人，分發錄取率為88.24% 。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福指出，各錄取學校於各校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發錄取生須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取生須於27日17:00前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

已辦理完成報到手續之錄取生，27日17:00前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發及各大學校院入學等項招生。

招生訊息可至113學年度四技二專聯合甄選委員會網站查詢，網址https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill/。