快訊

支付不便將有解？ 陸央行開放赴華人士用數位人民幣

汪小菲笑容滿面現身法院 「被問與女友婚期」不發一語

T1聯盟／籃球「攻戰」大巨蛋歷史之爭 門票350元至4000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四技二專技優保送今放榜 分發錄取率88.24%

聯合報／ 記者許維寧╱台北即時報導

113學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果今天公告，技專校院招生委員會聯合會指出，經分發錄取240人，分發錄取率為88.24%。

聯合會指出，113學年度四技二專技優保送入學招生，20所科技校院參加招生，提供152個系科(組)、學程，招生名額493名；其中，招生名額最多前三類別為機械、電子、商業。

符合保送資格報名考生計280人，報名考生人數最多前三類別為機械、電機、電子。上網完成登記志願者272人，經分發錄取240人，分發錄取率為88.24% 。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福指出，各錄取學校於各校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發錄取生須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取生須於27日17:00前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

已辦理完成報到手續之錄取生，27日17:00前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發及各大學校院入學等項招生。

招生訊息可至113學年度四技二專聯合甄選委員會網站查詢，網址https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill/。

主任 繁星

延伸閱讀

繁星錄取數全國第三 苗栗高中：教學資源不輸明星學校

利用繁星優勢 國立卓蘭高中推荐錄取率達8成8

四技二專技優保送放榜 分發錄取率88.24%

統測7.5萬名考生創歷年新低 准考證3月20日寄發

相關新聞

台大繁星推薦放榜 10系組出現26缺額創新高

台大今天公告113學年繁星推薦第1至7類學群錄取結果，總計錄取380人，10個系組共出現26個缺額，創歷年新高，台北市芳...

繁星推薦台大缺額歷年最多 這科系無人錄取

升大學三大管道之一、113繁星推薦第一至第七類學群今天放榜，國立台灣大學總計26個缺額，校方坦言是歷年來「缺額最多」的一...

4.8萬學測考生6科全考「考好考滿」人數占4成

113學測成績今天公告，大考中心亦公布今年五標級分和相關統計數據。大考中心指出，一次選擇「六科全考」的考生最多，12萬考...

四技二專技優保送今放榜 分發錄取率88.24%

113學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果今天公告，技專校院招生委員會聯合會指出，經分發錄取240人，分發錄取率為...

君毅中學繁星推薦上榜百分百 30位有23位是國中部直升

苗栗縣竹南鎮私立君毅中學113年度繁星推薦成績亮眼，國立頂尖大學的上榜率百分百，尤其是該校國中部直升高中部學生，展現的成...

中興高中繁星7人上頂大 會考1A學生3年後衝上興大物理

大學繁星推薦今天放榜，南投縣國立中興高中錄取60人，其中國立大學錄取37人，學校推薦第二順位以後錄取21人，遠超過去年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。